Женева, Швейцария, , 12:30 — REGNUM КНДР получит помощь от Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на представителей международного финансирующего учреждения.

По их словам, помощь в размере $41,7 млн будет оказана через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Известно, что данные средства пойдут на закупку противотуберкулёзных и противомалярийных препаратов.

Отмечается, что с 2010 года Глобальный фонд предоставил КНДР помощь в размере $100 млн. В 2018 году организация прекратила оказывать помощь Северной Корее поскольку усомнилась в поставках и эффективности оказываемой поддержки, однако в сентябре 2019 года приняла решении о возобновлении помощи.

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией (Глобальный фонд) — государственно-частное партнёрство и международное финансирующее учреждение, задача которого заключается в привлечении и распределении дополнительных ресурсов для профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, туберкулёзом и малярией.