Додома, , 12:20 — REGNUM Президент Танзании снял с должности министра внутренних дел страны за то, что он якобы незаконно заключил контракт с компанией пожарной охраны на сумму 453 млн долларов США. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление лидера страны.

Президент Джон Магуфули заявил, что министерство внутренних дел при министре Канги Луголе подписало контракт с румынской компанией, не уведомив министерство финансов и не получив одобрения парламента.

Сделка была направлена на покупку противопожарного оборудования, отмечают репортеры.

По данным информационного агентства Reuters, ключевой причиной увольнения президент назвал «отсутствие целостности» министерства.

По информации Восточноафриканского телевидения (ЕАtv), на посту министра внутренних дел Луголу заменил Джордж Симбачавене, занимавший пост министра в администрации заместителя президента по охране окружающей среды.

В свою очередь пост Симбачавене занял член парламента от муниципалитета Илала в Дар-эс-Саламе Мусса Аззан Зунгу.

Когда Магуфули пришел к власти в ноябре 2015 года, он пообещал искоренить коррупцию, отмечают репортеры. В прошлом президент, как известно, совершал точечные визиты в правительственные учреждения и отчитывал чиновников, которые, по его мнению, не выполняли свою работу.