София, , 12:13 — REGNUM Прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования по делу о шпионаже против двух дипломатов из России, об этом 24 января сообщает ТАСС.

Вместе с тем отмечается, что посольство России в Болгарии по официальным каналам не получало информацию о российских дипломатах.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января стало известно, что прокуратура Болгарии предъявила трём гражданам России обвинения в связи с вероятным отравлением в 2015 году болгарского бизнесмена Эмилияна Гебрева, а также его сына и одного из бизнес-партнёров.

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