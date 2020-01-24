Чебоксары, , 12:09 — REGNUM Руководитель фракции КПРФ в Чебоксарском горсобрании Дмитрий Евсеев считает, что Чувашию ждёт очередной громкий скандал. Чебоксарский депутат и помощник депутата Госдумы сожалеет, что республика упоминается в федеральной повестке дня только в негативном плане.

«Такие шутки допустимы в кругу близких друзей, но никак не перед строем на торжественном мероприятии. Причём странное поведение у обоих участников инцидента. Допустим, глава республики неудачно пошутил. Но зачем офицер в форме прыгал, как младшеклассник перед хулиганом, отобравшим ручку? Похоже, нас ждёт очередной громкий скандал в СМИ. Очень жаль, что наша республика в последнее время упоминается в федеральной повестке дня только в негативном плане», — прокомментировал Евсеев инцидент с вручением ключей от пожарной машины сотруднику МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сети разошёлся 4-секундный ролик, как глава Чувашии Михаил Игнатьев вручал ключи от машины сотруднику МЧС: он протянул руку, но вдруг поднял её вверх, заставив человека в погонах подпрыгнуть за ключами.

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