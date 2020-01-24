Давос, Швейцария, , 12:15 — REGNUM Великолепными назвал свои отношения с президентом США Дональдом Трампом его афганский коллега Ашраф Гани. Он рассказал об этом 24 января в интервью телеканалу CNBC на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

«Я один из немногих лидеров, у кого великолепные отношения с Трампом», — заявил Гани и добавил, что у него отсутствуют проблемы в работе с американским президентом.

Также он рассказал, что формирует с точки зрения приоритетов вопросы, которые Трамп пообещал американскому народу решить.

«Вопрос в том, как нам найти точки соприкосновения, чтобы иметь возможность двигаться дальше», — отметил президент Афганистана.

Помимо этого, Гани выразил надежду на то, что военные США уйдут из его страны в течение следующих 10 лет и подчеркнул, что в настоящее время численность американского военного контингента в Афганистане минимальна и не оказывает существенного влияния на его развитие.

При этом афганский лидер рассказал, что народ его страны готов к проведению переговоров с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в случае, если его представители прекратят насилие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона по-прежнему обеспокоена формированием плацдарма «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Афганистана.