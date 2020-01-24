Чебоксары, , 12:12 — REGNUM Глава комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев («Справедливая Россия») не смог подобрать слов для того, чтобы оценить поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева и «шутку» с вручением ключей от новой пожарной машины сотруднику МЧС.

«У меня просто нет слов. Это тот самый случай, когда только и можно сказать «без комментариев», — заявил он корреспонденту ИА REGNUM. — От недавнего скандала с заявлением «мочить» журналистов до «циркового» номера с человеком в форме — это, как в известном выражении, от трагедии к фарсу».

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне на итоговом сборе территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций глава Чувашии вручал ключи от четырёх новых пожарных машин.

Вручение проходило перед строем сотрудников ведомства, с участием начальника регионального управления МЧС Станислава Антонова и министра по делам ГО и ЧС Вениамина Петрова и, конечно, журналистов. Игнатьев протянул руку, чтобы передать ключи сотруднику МЧС, но вдруг поднял её вверх, заставив человека в погонах подпрыгнуть за ключами. При этом все участники инцидента весело улыбались.

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