Джакарта, , 11:47 — REGNUM Венгрия предлагает Индонезии сотрудничество в сфере здравоохранения, сообщает Antara.

Издание отмечает, что одним из путей сотрудничества в этой области является строительство больницы, специализирующейся на лечении рака.

«Венгрия предложила сотрудничество, чтобы построить больницу, специализирующуюся на лечении рака, онкологии», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в Джакарте.

Венгрия предлагает Индонезии сотрудничество по строительству больниц для военных. Что касается сотрудничества в сфере здравоохранения, Индонезия рассмотрит это предложение.

Кроме того, Венгрия также поддерживает переговоры между Индонезией и Европейским союзом (ЕС) относительно соглашения о свободной торговле.

«Мы считаем, что двусторонние отношения между Венгрией и Индонезией могут стать хорошей основой для будущего прогресса Европейского союза и региона АСЕАН», — пояснил глава МИД Венгрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в целях укрепления двусторонних отношений между Индонезией и Венгрией, европейская страна пригласит трех индонезийских футболистов на ежегодные тренировки.

Читайте ранее в этом сюжете: Футболисты из Индонезии будут тренироваться в Венгрии