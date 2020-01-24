Иркутск, , 11:44 — REGNUM К неутешительным выводам пришёл иркутский учёный Виталий Рябцев, проанализировав, сколько объектов, незаконно построенных на берегах Байкала, было закрыто после его публикации, вышедшей в декабре 2017 года. Он убеждён, что многие тысячи «землевладельцев», скупивших участки благодаря нечистоплотным чиновникам и существующим «лазейкам законодательства», теперь будут требовать узаконить их «права».

»Что изменилось за два года? Из более чем тысячи «туристических объектов», заполнивших берега Малого моря, снесено два-три. Еще по 10 имеются судебные решения о сносе. За эти же два года построено как минимум 50 новых гостиниц, турбаз, «садоводческих товариществ». Каковы перспективы?» — задаётся учёный в своём блоге.

А перспективы, судя по информации, озвученной в ходе пресс-конференции директором ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умаром Рамазановым, которого цитирует Sia.ru, свидетельствуют о том, что «байкальская амнистия» уже становиться реальностью.

Умар Рамазанов заявил, что границы Прибайкальского национального парка уже прошли процедуру согласования и направлены в Минприроды России. Также известно, что на следующем этапе (зонировании территорий) населенные пункты из границ нацпарка исключать не будут. Однако в границах Прибайкальского национального парка расположены 73 населенных пункта, в которых проживают порядка 13 тысяч жителей.

«В 90% случаев генсхемы объектов были поставлены на кадастровый учет без согласования с Минприроды России. Но это не значит, что такое жилье надо сносить. Совет Федерации предложил устанавливать границы по существующей застройке, по аналогии с «лесной» амнистией, но вопрос с «заповедной» амнистией пока открыт», — заявил Рамазанов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сколько бы общественниками ни писалось открытых обращений и писем в различные инстанции о том, что покупаемые китайцами на подставных лиц строения только на бумаге домами числятся, что по факту это коммерческие объекты, нигде официально не зарегистрированные, на которых сами же китайцы и зарабатывают, привозя на отдых своих соотечественников, — ничего не менялось.

Исключением стала проверка 50 «гостиниц» в Ольхонском районе, о которой прокуратура РФ известила в конце 2017 года. Ущерб природе центральной экологической зоны Байкальской природной территории оценили в 13 миллионов рублей.

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