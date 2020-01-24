Чебоксары, , 11:53 — REGNUM Новый скандал с участием главы Чувашии Михаила Игнатьева набирает обороты. Накануне глава республики вручал ключи от новых пожарных машин на «Итоговом учебно-методическом сборе территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Игнатьев протянул руку, чтобы передать ключи сотруднику МЧС, но вдруг поднял её вверх, заставив человека в погонах подпрыгнуть за ключами.

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Поведение главы региона разочаровало члена ОНФ (Общероссийского народного фронта) в Чувашии, лидера республиканского отделения партии «Патриоты России» Владислава Солдатова: «Посмотрел и расстроился».

«Я дома собачку так кормлю. Негоже главе вести себя так и унижать сотрудников. Сотрудники так же хороши, прямо подпрыгивают. Что с людьми делается, гордости совсем не осталось? Посмотрел и расстроился», — прокомментировал инцидент Солдатов ИА REGNUM.

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