Аддис-Абеба, , 11:47 — REGNUM Известный журналист эфиопского государственного телевидения отказался возвращаться домой после поездки в Лондон для освещения британо-африканского инвестиционного саммита. Об этом передает ВВС Amharic.

Билал Ворку, который работал в Эфиопской радиовещательной корпорации (EBC) в течение девяти лет, сообщил, что ему угрожали высокопоставленные правительственные чиновники.

По информации журналистов телерадиокомпании, он был частью команды репортеров, которая отправилась в Лондон с заместителем премьер-министра Эфиопии Демеке Меконнен на саммит.

Билал сообщил корреспондентам ВВС, что боится за свою жизнь.

«Я никак не могу вернуться и свободно жить в Эфиопии», — сказал Билал.

По его словам, офис премьер-министра Абия Ахмеда мешает работе государственного вещателя.

«В этом отношении нет свободы прессы или редакционной независимости. Всякий раз, когда я пытаюсь рассказать правду через свою работу, я получаю угрозы. Я не могу сказать ничего, потому что боюсь за безопасность моей семьи», — сказал он.

У него есть жена и двое детей, отмечают репортеры. Со своей стороны, заместитель генерального директора EBC Абдель Джелил Хамид не отрицал обвинения во вмешательстве государственных чиновников в дела корпорации.

«Я не могу сказать, что правительственные чиновники не вмешиваются, что негативно влияет на журналистов, но это не так серьезно», — сказал он.

Билал не первый журналист EBC, ищущий убежища, отмечает ВВС.

«У меня есть коллеги, которые искали убежище за границей, поскольку они не чувствуют себя в безопасности в своей стране. Я принял решение после тщательного обсуждения», — сказал Билал.