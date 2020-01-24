Иерусалим, , 11:44 — REGNUM Встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским провел в Иерусалиме президент Израиля Реувен Ривлин. Об этом 24 января израильский президент написал на своей странице в соцсети Twitter.

«Рад приветствовать президента Украины (Владимира) Зеленского, принявшего моё приглашение по случаю 75-й годовщины освобождения (концлагеря) Аушвиц-Биркенау», — написал в своем сообщении Ривлин.

Также он отметил, что главы Израиля и Украины разделяют стремление к обучению следующих поколений и к борьбе с отрицающими Холокост.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резидент РФ Владимир Путин не встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Иерусалиме во время участия в форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», так как последний не приехал на него.