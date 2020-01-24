Давос, Швейцария, 24 января 2020, 11:41 — REGNUM Вернуть $5 млрд Газпрому предложил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, чтобы уменьшить свою премию. Об этом он заявил журналистам на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, сообщило 23 января «Радио Свобода"(СМИ-иностранный агент).
На вопрос журналиста касательно адекватности уровня оплаты труда, Коболев заявил, что его труд оценивается справедливо, а размер выплат определил наблюдательный совет НАК «Нафтогаз».
Напомним, ранее президента Украины Владимира Зеленского возмутил тот факт, что руководству «Нафтогаза» будут начислены премии в размере $29 млн из $2,9 млрд, выплаченных Газпромом.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Коболев заявил, что его контракт завершается в марте 2020 года, и, если он не будет продлён, глава «Нафтогаза» уйдёт в отставку.
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