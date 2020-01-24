Лондон, , 11:37 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может посетить Москву во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, об этом 24 января сообщает Financial Times.

Как отмечают журналисты издания, глава британского правительства в настоящее время рассматривает такую возможность. Приглашения со стороны руководства России он уже получил.

Также вероятен тот факт, что Москву посетит один из членов королевской семьи. Обе возможности «активно обсуждаются».

Напомним, Великобритания была союзником СССР по антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны, данный факт стал возможен после того, как к власти в стране пришел премьер-министр Уинстон Черчилль, имевший принципиальную позицию по данному вопросу.