Киев, , 11:29 — REGNUM

То, что Киев держит линию на пересмотр Минских соглашений, известно давно — как и то, что такой пересмотр невозможен, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 24 января, комментируя высказывания представителя Украины в трехсторонней контактной группе.

Как сообщалось ранее, представитель Украины Алексей Резников заявил, что некоторые положения Минских соглашений должны быть пересмотрены: в частности, в Киеве в очередной раз предлагают проводить выборы в Донбассе только после перехода границы с Россией под контроль Украины.

« То, что Киев держит линию на пересмотр Минских соглашений, известно давно. И тот, что это невозможно, тоже хорошо известно.

Киев хотел бы получить Донбасс на полное своё растерзание, уничтожить ДНР и ЛНР, репрессировать всех несогласных на украинизацию. Нарушив в 2014 году одно из основополагающих прав народов, зафиксированных в документах ООН, — право народов на самоопределение, Киев развязал гражданскую войну. Благодаря Минским соглашениям её удалось притушить, но она, как мы видим, продолжается. Сейчас Киев хочет разжечь её вновь, но никто ему это сделать не даст.