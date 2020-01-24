Манила, , 11:29 — REGNUM Россия и Китай, в отличие от США, ценят суверенитет и независимость Филиппин. Об этом 24 января рассказал филиппинский президент Родриго Дутерте в интервью RT.

«Ничего, кроме того, что вы (РФ с Китаем — ред.) уважаете суверенитет Филиппин», — заявил Дутерте в ответ на вопрос о том, что могу предложить его стране Россия и Китай из того, что не могут Филиппинам предложить США.

Также он указал, что Вашингтон продолжает смотреть на его страну как на вассалов, потому что она находилась под властью США в течение 50 лет.

Кроме этого, президент Филиппин отметил, что его страна также всегда может ожидать справедливой позиции России и КНР, чего не может ждать от США.

«Всё потому, что они (Россия и Китай — ред.) уважают суверенитет страны, чего совершенно не делают США. И это относится не только к Филиппинам, но и к другим странам. Они (США — ред.) абсолютно не уважают суверенитет государств», — пояснил Родриго Дутерте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Китай пожертвовал Филиппинам 1 млн юаней ($144 тыс.) на поддержку пострадавших от извержения вулкана Тааль.