Амстердам, , 11:23 — REGNUM В национальной авиакомпании Нидерландов КЛМ считают, что обстановка на Ближнем Востоке достаточно разрядилась, чтобы можно было возобновить полёты над Ираном и Ираком. К такому выводу авиакомпания пришла на основании информации разведки и различных министерств.

КЛМ временно прекратил полёты над обеими странами, после того как ПВО Ирана по ошибке сбила украинский пассажирский лайнер.

КЛМ не выполняет рейсы на Багдад и Тегеран. Однако некоторые его маршруты пролегают над Ираком и Ираном. Временная отмена этих маршрутов привела к некоторой задержке в полётах.