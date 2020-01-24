Москва,
24 января 2020, 11:21 — REGNUM
Предложение Владимира Путина о проведении саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН
весьма
удачно, но оно встретит и серьезное противодействие, прежде всего со стороны Германии, Японии и
американских сателлитов в Европе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 24 января, комментируя инициативу президента России.
Как сообщалось ранее, Владимир Путин предложил провести встречу лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН: России, США, Китая, Франции и Великобритании. Инициатива уже была поддержана руководством Франции и Китая, а также представителями ООН.
«Предложение Владимира Путина о проведении саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН — это удачное, выигрышное со всех точек зрения предложение, и хорошо, что Китай это понял, поддержал его.
Оно выигрышно не только для наших двух стран. Оно выигрышно и для Франции, которая в случае его осуществления существенно укрепит свою лидирующую роль в европейских делах. Оно выигрышно для Великобритании, обретающей в контексте выхода из Европейского союза новое самостоятельное качество в мировой политике. Выигрышно оно и для Дональда Трампа — не столько, правда, с внешнеполитической, сколько с внутренней точки зрения, в контексте предвыборной кампании.
Предложение, однако, как мне это видится, встретит и серьёзное противодействие. Не думаю, что перспектива проведения такого саммита радует Германию, Японию. Точно негативно воспримут её американские сателлиты в Европе.
Одним словом, за проведение такой встречи лидеров ядерной «пятёрки» предстоит борьба, и очень хорошо, повторю это, что Китай в этой борьбе будет на нашей стороне«, — отметил Михаил Демурин.