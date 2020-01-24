Москва, , 11:21 — REGNUM

Предложение Владимира Путина о проведении саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН весьма удачно, но оно встретит и серьезное противодействие, прежде всего со стороны Германии, Японии и американских сателлитов в Европе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 24 января, комментируя инициативу президента России.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин предложил провести встречу лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН: России, США, Китая, Франции и Великобритании. Инициатива уже была поддержана руководством Франции и Китая, а также представителями ООН.

« Предложение Владимира Путина о проведении саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН — это удачное, выигрышное со всех точек зрения предложение, и хорошо, что Китай это понял, поддержал его.

Оно выигрышно не только для наших двух стран. Оно выигрышно и для Франции, которая в случае его осуществления существенно укрепит свою лидирующую роль в европейских делах. Оно выигрышно для Великобритании, обретающей в контексте выхода из Европейского союза новое самостоятельное качество в мировой политике. Выигрышно оно и для Дональда Трампа — не столько, правда, с внешнеполитической, сколько с внутренней точки зрения, в контексте предвыборной кампании.

Предложение, однако, как мне это видится, встретит и серьёзное противодействие. Не думаю, что перспектива проведения такого саммита радует Германию, Японию. Точно негативно воспримут её американские сателлиты в Европе.