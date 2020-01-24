Москва, , 11:28 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал премьер-министра Украины Алексея Гончарука за лозунг «Слава Украине!», произнесённый на экономическом форуме в Давосе. Своё возмущение Соловьёв выразил в эфире телеканала «Россия 1».

Выступая на Украинском завтраке в рамках международного форума, Гончарук посоветовал инвесторам выучить фразу «Слава Украине!», чтобы добиться успеха в этой стране. Такое высказывание политик позволил себе в день Всемирного форума памяти Холокоста.

«Он это говорит в день памяти тех, кого убивали с этим криком ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — возмутился Соловьёв.

В голове Гончарука ничего не происходит, добавил телеведущий. Такие люди — вурдалаки, которые появились на земле, политой кровью отцов и дедов, воевавших с нацизмом, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, приветствие украинских гитлеровских пособников в последние годы используется на Украине не только радикальными националистами, но и публичными политиками, включая высших должностных лиц.

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