Нур-Султан, , 11:20 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал государственных служащих за медлительность в решении поставленных задач. Об этом он заявил 24 января на расширенном заседании правительства.

По его словам, решения принимаются медленно, с долговременными межведомственными согласованиями, с проверкой на соответствие многочисленным нормативным актам.

«Так работать в условиях ужесточения международной конкуренции и с учетом справедливых требований народа уже нельзя. Реформы придется проводить буквально «через колено», — сказал Токаев. Он добавил, что в стране необходимо создать сервисную модель управления государством.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с 2020 года численность государственных служащих в республике будет постепенно сокращаться.

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