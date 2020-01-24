Джакарта, 24 января 2020, 11:12 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто упомянул об инвестициях в сферу обороны во время пресс-конференции в Джакарте, сообщает Kompas.
По его словам, центральное правительство понимает важность модернизации вооруженных сил страны и инвестиций в сферу обороны.
«Защита — это инвестиции», — отметил Прабово Субианто.
«Инвесторы войдут в мирную и безопасную страну», — отметил министр обороны страны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра обороны Индонезии Сакти Вахью Тренгоно заявил, что страна сосредоточится на усилении оборонной программы в 2020 году.
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