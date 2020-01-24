Киев, , 11:09 — REGNUM Уголовная ответственность на Украине за распространение дезинформации будет наступать, если суд трижды докажет факт дезинформации. Об этом заявил министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский 23 января в эфире телеканала «Эспресо».

"Об уголовной ответственности за дезинформацию. Она наступает после трёх доказанных судом фактов распространения дезинформации», — рассказал министр.

Бородянский подчеркнул, что все три случая должны быть зафиксированы в течение одного года.

По его словам, наказанием за распространение дезинформации будут общественные работы.

Напомним, на Украине хотят принять закон «о дезинформации», который, по мнению экспертов, существенно ограничит свободу слова на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир подверг украинский законопроект критике и заявил, что готов принять участие в его юридической экспертизе.

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