Тегеран, , 11:22 — REGNUM В министерстве иностранных дел Ирана осудили угрозу чиновника из госдепартамента США убить нового главу спецслужбы «Аль-Кудс» Исмаила Каани, об этом 24 января сообщает Anadolu Ajansi.

«Замечания этого чиновника из госдепартамента США являются вопиющим подтверждением государственного терроризма со стороны США», — говорится в заявлении представителя МИД Ирана Аббаса Мусави, приводимого журналистами агентста.

Напомним, ранее 23 января специальный представитель США по Ирану Брайан Хук в интервью изданию Саудовской Аравии угрожал убить преемника Касема Сулеймани Исмаила Каани, в случае если вооруженные силы Ирана совершат агрессию против американских военных.

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