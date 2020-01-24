Рига, , 10:58 — REGNUM Латвийский Сейм (парламент) поддержал продление военной миссии Латвии в Ираке до февраля 2022 года. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, данное решение поддержали 72 депутата из 100 народных избранников.

Напомним, латвийские военнослужащие в составе сил международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, находятся в Ираке с 14 января 2016 года. Речь идёт о 6 военных, проходящих службу в составе датского контингента.

После ракетного обстрела базы США, в ответ на убийство военными США иранского генерала Касема Сулеймани, датский контингент вместе с латвийскими военными был эвакуирован в Кувейт.