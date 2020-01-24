Киев, , 10:52 — REGNUM Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев направило в Донбасс 12 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Для жителей Донбасса направили продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, комплекты матери и ребёнка общим весом 101,9 тонны», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2019 года Россия отправила в Донецк 96-й гуманитарный конвой. В составе груза находилась гуманитарная помощь медицинского характера, а также целевые адресные грузы.

Всего, по данным МЧС, в 2019 году для жителей Донбасса было направлено из России более 5 300 тонн грузов с гуманитарной помощью.

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