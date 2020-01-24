Брюссель, , 10:51 — REGNUM Соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза подписано главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем. Об этом фон дер Ляйен написала 24 января в Twitter.

«Шарль Мишель и я только что подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС, что позволяет Европарламенту его ратифицировать», — говорится в сообщении.

Мишель в своём микроблоге добавил, что теперь Евросоюз и Великобритания открывают «новую главу», где они — партнёры и союзники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее закон о разрыве Лондона с ЕС подписала британская королева Елизавета II. Выход Соединённого королевства из состава Евросоюза произойдёт 31 января 2020 года.

Читайте также: Елизавета II подписала закон о Brexit

А также: Asia Times: Лондон может радикально изменить свою внешнюю политику