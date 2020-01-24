Донецк, , 10:50 — REGNUM Представители Донецкой Народной Республики (ДНР) направили в ОБСЕ предложения касательно трёх новых участков разведения сил на линии соприкосновения с Украиной. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе МИД ДНР.

«Донецкой Народной Республикой были направлены в адрес СММ ОБСЕ предложения с указанием трёх локаций, перечня соответствующих координат и карты-схемы потенциальных участков для разведения сил и средств», — сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что на предыдущей встрече Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске представители Украины не смогли представить свои предложения касательно нового этапа разведения сил.

«Надеемся, что украинская сторона также как и Республики выполнит свои обязательства в срок и на ближайшем заседании 29 января переговорщикам будет что обсуждать предметно и детально», — добавили в МИД ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ране представитель Украины в ТКГ заявил, что украинская сторона будет настаивать на частичном пересмотре Минских соглашений. Это, якобы, было оговорено во время последней встречи в нормандском формате.

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