Донецк, 24 января 2020, 10:50 — REGNUM Представители Донецкой Народной Республики (ДНР) направили в ОБСЕ предложения касательно трёх новых участков разведения сил на линии соприкосновения с Украиной. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе МИД ДНР.
В пресс-службе напомнили, что на предыдущей встрече Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске представители Украины не смогли представить свои предложения касательно нового этапа разведения сил.
Как сообщало ИА REGNUM, ране представитель Украины в ТКГ заявил, что украинская сторона будет настаивать на частичном пересмотре Минских соглашений. Это, якобы, было оговорено во время последней встречи в нормандском формате.
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