Додома, , 10:48 — REGNUM В министерстве иностранных дел Танзании заявили, что до настоящего времени дипломатами не было получено никаких официальных документов, подтверждающих, что в отношении жителей страны будут введены санкции на въезд в США. Об этом предает Восточноафриканское телевидение (ЕАtv).

Глава пресс-службы министерства Эммануэль Бухолела в интервью телеканалу заявил, что в текущей ситуации имеет место говорить лишь о распространяемых в интернете слухах, не подтвержденных документально.

«Как пресс-служба министерства мы заявляем, что обычно подобные постановления осуществляются посредством специальных дипломатических документов, поскольку в стране существует диппредставительство США, в подобном случае его представители предупредили бы нас подобным образом, но к настоящему моменту мы не получили никакого оповещения, и мы не намерены комментировать распространяемые в интернете слухи», — заявил Бухолела.

По информации журналистов телеканала, в социальных сетях с 22 января начали распространяться слухи о том, что правительство США Дональда Трампа якобы намерено ввести санкции в отношении семи африканских стран, в том числе и Танзании, в соответствии с которыми их граждане лишатся права на въезд в США.