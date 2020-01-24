Джакарта, , 10:41 — REGNUM В целях укрепления двусторонних отношений между Индонезией и Венгрией, европейская страна будет приглашать трех индонезийских футболистов для ежегодных тренировок, сообщает Antara.

«Мы сотрудничаем в сфере спорта, а именно в области подготовки индонезийских футболистов в Венгрии», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на пресс-конференции в Джакарте.

По его словам, межобщинные отношения должны строиться с учетом проблем, связанных с расстоянием между Индонезией и Венгрией.

«Поэтому первое, что нужно сделать, это построить отношения между людьми», — заявила министр иностранных дел Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Венгрия намерены укреплять двустороннее сотрудничество в ряде областей в ознаменование 65-летия дипломатических отношений между двумя странами.

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