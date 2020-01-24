Нур-Султан, , 10:33 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео планирует посетить Казахстан 1−2 февраля 2020 года. Об этом 24 января заявил журналистам министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США также планирует посетить 30 января — 1 февраля Украину и Белоруссию, а 2−3 февраля — Узбекистан.

Напомним, 30 декабря в МИД Казахстана сообщили, что госсекретарь США Майк Помпео планирует посетить республику 5 января. Позднее, по согласованию сторон, визит Помпео был перенесен на неопределенный срок.

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