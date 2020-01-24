Горно-Алтайск, , 10:27 — REGNUM Этой зимой на Алтае выпало наибольшее количество снега за последние четыре года. Об этом заявил глава республики Олег Хорохордин, комментируя жалобы местных жителей на неубранный в Горно-Алтайске снег.

«Я вам скажу, в соседних регионах похуже. Не буду говорить, какие», — заявил он в интервью ГТРК «Горный Алтай».

По его словам, если в Москве выпадает снег в десять сантиметров, то российская столица встаёт. В Горно-Алтайске же снег успевают вычистить за пять дней, а в районах — ещё быстрее.

Между тем республиканская прокуратура ранее не раз критиковала городские власти из-за заваленных снегом улиц города. По мнению прокуроров, у подрядных организаций не хватает работников и техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате дороги и тротуары Горно-Алтайска стали просто опасными для горожан. За неделю из-за завалов снега на улицах и подходах к зданиям четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Некачественная расчистка дорог также приводит к повышенной аварийности.

Читайте также:

Прокуратура: Горно-Алтайск не справляется со снегом

Улицы Горно-Алтайска стали опасными для горожан