Джакарта, , 10:13 — REGNUM Индонезия и Венгрия намерены укреплять двустороннее сотрудничество в ряде областей в ознаменование 65-летия дипломатических отношений между двумя странами в 2020 году, сообщает Le Figaro.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто встретился с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди.

С 2013 года Венгрия инвестировала в сектор водоснабжения и модернизацию больниц в 36 районах и 12 провинциях Индонезии. Общая стоимость проекта достигла 36 млн долларов США.

В дальнейшем Индонезия и Венгрия проведут технико-экономическое совещание для развития системы платных дорог.

Стороны также обсудили план создания индонезийско-венгерского инвестиционного фонда для поддержки развития инфраструктуры в Индонезии. Стоимость финансирования в сочетании с частными инвестициями может достигнуть 1,5 млрд долларов США.

В области образования Венгрия увеличила число стипендии для 100 индонезийских студентов, чтобы продолжить обучение в Венгрии по различным дисциплинам, начиная с 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с почетным визитом в Джакарту.

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