О том, что экс-министр культуры России Владимир Мединский после отставки может стать помощником президента РФ Владимира Путина по культуре, также стало известно несколько дней назад.
Глава государства в Сочи также подтвердил, что Мединский без работы не останется.
Новгородские СМИ вспомнили, что назначенный сегодня, 24 января, помощником президента РФ экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин возглавляет попечительский совет Новгородского государственного объединённого музея-заповедника. В его новом назначении видят плюс для региона.
Дмитрий Козак назначен замруководителя администрации президента
Бывший заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя администрации президента России.
О том, что Козак перейдёт на работу в администрацию президента на должность заместителя главы, стало известно ещё несколько дней назад. Предполагалось, что Козак будет курировать вопросы взаимоотношений со странами СНГ, а также экономическую интеграцию и ЕАЭС.
Должность заместителя руководителя администрации президента РФ получил бывший вице-премьер Дмитрий Козак.
Число заместителей руководителя администрации президента РФ увеличено до трёх.
Путин взял в помощники Орешкина и Мединского
Бывший министр экономического развития РФ Максим Орешкин и бывший министр культуры Владимир Мединский назначены помощниками президента России Владимира Путина.