Ереван, , 10:00 — REGNUM Обыски в квартире председателя Конституционного суда Армении Граира Товмасяна проводят сотрудники специальной следственной службы страны (ССС). Об этом 24 января заявил адвокат Амрам Макинян на своей странице в Facebook.

По его словам, после окончания обыска адвокатская команда Товмасяна планирует сделать заявление. Ранее в отношении главы Конституционного суда ССС избрала меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, Граир Товмасян избран председателем Конституционного суда в марте 2018 года. До своего назначения он занимал пост руководителя администрации парламента. В 2010—2013 годах возглавлял министерство юстиции.

Специальная следственная служба Армении подозревает Товмасяна в злоупотреблении служебными полномочиями.