Бишкек, 24 января 2020, 09:55 — REGNUM Журналистка Канышай Мамыркулова и гражданский активист Самат Алиев подали в суд иски против вице-премьер-министра Киргизии Жениша Разакова, передает «MaralFM».
Рассмотрением исковых заявлений займется Первомайский районный суд киргизской столицы.
Истцы требуют от высокопоставленного чиновника выплатить каждому из них по 5 млн сомов (4 млн 433 тысячи рублей) компенсации за моральный ущерб.
Поводом для иска стало выступление вице-премьер-министра Жениша Разакова, в ходе которого тот заявил о том, что киргизстанцы за деньги принимали участие в прошедшем 15 января 2020 года в столице Киргизии митинге, на котором одинм из тербований было его увольнение.
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