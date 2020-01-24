Новосибирск, , 09:54 — REGNUM Исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков и атташе по культуре посольства Австрии в России Симон Мраз сегодня, 23 января, обсудили сотрудничество по основным культурным направлениям. Австрия выразила интерес к культурному сотрудничеству с сибирским регионом, сообщили ИА REGNUM в новосибирском правительстве.

«На встрече Юрий Зимняков и Симон Мраз уделили внимание сотрудничеству в рамках проходящих в регионе книжных, театральных, кинематографических и иных событий. В частности, речь шла об интеграции в рамках Международного фестиваля «Книжная Сибирь"-2020», — уточнили в администрации региона.

Отметим, что в 2020—2021 годах пройдёт перекрестный год литературы и театра Австрии и России.