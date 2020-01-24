Москва, , 09:57 — REGNUM Бывший министр экономического развития РФ Максим Орешкин и бывший министр культуры Владимир Мединский назначены помощниками президента России Владимира Путина. Соответствующие указы главы государства опубликованы 24 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Орешкин и Мединский не вошли в новое правительство России, сформированное 21 января. Свои прежние посты они занимали с ноября 2016 года и с мая 2012 года соответственно. Новым главой Минэкономразвития стал Максим Решетников, а новым министром культуры — Ольга Любимова.

Кроме того, Дмитрий Козак назначен заместителем главы администрации президента РФ. Ранее он был вице-премьером.

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