Москва, 24 января 2020, 09:40 — REGNUM Архивы — это мощнейшее идеологические оружие современной информационной войны, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя публикацию архива ЦРУ документов о Степане Бандере.
Как сообщало ИА REGNUM, ЦРУ рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.
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