Москва, , 09:40 — REGNUM Архивы — это мощнейшее идеологические оружие современной информационной войны, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя публикацию архива ЦРУ документов о Степане Бандере.

«Во многих странах есть временные ограничения на публикации архивов, а на некоторые документы надо получать специальные разрешения.

Тем ценнее публикация ЦРУ о Степане Бандере. Во-первых, она показывает, что даже противники России понимают, что должна быть единая позиция в борьбе с фашизмом.

Во-вторых, Украине показывают, что достижение текущих целей не отменяет консолидацию по этому вопросу», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦРУ рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.

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