Джакарта, , 09:38 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с почетным визитом в Джакарту для обсуждения ряда вопросов двустороннего сотрудничества, одним из которых было водоснабжение, сообщает Antara.

«Я высоко ценю сотрудничество в области водоснабжения чистой водой. Проект был завершен в декабре 2019 года и реализован в 36 регионах в 12 провинциях Индонезии», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо в ходе двухсторонней встречи.

Издание отмечает, что Виктор Орбан заполнил гостевую книгу, а затем прошел в зал, где состоялась встреча делегаций двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года глава МИД Индонезии Ретно Марсуди провела двусторонние встречи с представителями нетрадиционных для Индонезии стран-партнеров, включая Венгрию, в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

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