Вашингтон, 24 января 2020, 09:45 — REGNUM 2020 год может оказаться бурным для ЕС, поскольку после подписания торгового соглашения с КНР Вашингтон может развернуть торговое оружие в отношении Брюсселя, заявил обозреватель Кит Джонсон в статье для издания The Foreign Policy.
С другой стороны, по словам Джонсона, если Трамп поймет, что ему необходимо международное сотрудничество, чтобы побудить Китай к проведению более существенных реформ, это может открыть дверь к расширению сотрудничества с ЕС.
Напомним, администрация Трампа продолжает угрожать ЕС введением крупных торговых пошлин в отношении европейского импорта автомобилей, если в ближайшее время не удастся заключить торговое соглашение.
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