Вашингтон, , 09:45 — REGNUM 2020 год может оказаться бурным для ЕС, поскольку после подписания торгового соглашения с КНР Вашингтон может развернуть торговое оружие в отношении Брюсселя, заявил обозреватель Кит Джонсон в статье для издания The Foreign Policy.

«После того как Конгресс поддержал исправленный вариант НАФТА, передав его на подпись президенту США Дональду Трампу, а также после подписания торгового соглашения первой фазы с Китаем, нынешняя американская администрация планирует навести свое торговое оружие на новую цель — Европейский союз», — говорится в статье.

С другой стороны, по словам Джонсона, если Трамп поймет, что ему необходимо международное сотрудничество, чтобы побудить Китай к проведению более существенных реформ, это может открыть дверь к расширению сотрудничества с ЕС.

«Но если Трамп удовольствуется ограниченными реформами и обещаниями Китая расширить импорт американских товаров, он может обратить внимание на новую цель, поэтому 2020 год может оказаться достаточно бурным», — отметил Джонсон.

Напомним, администрация Трампа продолжает угрожать ЕС введением крупных торговых пошлин в отношении европейского импорта автомобилей, если в ближайшее время не удастся заключить торговое соглашение.

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