Вашингтон, 24 января 2020, 09:47 — REGNUM Рост рабочих мест в промышленном секторе «колеблющихся» американских штатов может подорвать предвыборную стратегию демократов, заявил научный сотрудник аналитического центра The Heartland Institute Джастин Хаскинс в статье для издания The Hill.
По словам Хаскинса, при администрации президента США Дональда Трампа произошло значительное увеличение рабочих мест в промышленном секторе таких штатов, как Айова, Миннесота и Висконсин, которые играют ключевую роль в выборной стратегии демократов на 2020 год.
Напомним, президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Наиболее вероятным конкурентом Трампа на выборах является бывший вице-президент США Джо Байден, который сохранил свою популярность среди избирателей.
За первые три года пребывания у власти администрации Трампа в США появилось более семи миллионов новых рабочих мест.
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