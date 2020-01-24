Вашингтон, , 09:47 — REGNUM Рост рабочих мест в промышленном секторе «колеблющихся» американских штатов может подорвать предвыборную стратегию демократов, заявил научный сотрудник аналитического центра The Heartland Institute Джастин Хаскинс в статье для издания The Hill.

«Что касается шансов Трампа на победу в 2020 году, возможно, самым важным является то, что многие из перечисленных достижений были достигнуты в «колеблющихся» штатах (в которых исход голосования по выборам президента не ясен до последнего момента, так как основные претенденты имеют приблизительно равные шансы на победу)», — говорится в статье.

По словам Хаскинса, при администрации президента США Дональда Трампа произошло значительное увеличение рабочих мест в промышленном секторе таких штатов, как Айова, Миннесота и Висконсин, которые играют ключевую роль в выборной стратегии демократов на 2020 год.

Напомним, президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Наиболее вероятным конкурентом Трампа на выборах является бывший вице-президент США Джо Байден, который сохранил свою популярность среди избирателей.

За первые три года пребывания у власти администрации Трампа в США появилось более семи миллионов новых рабочих мест.

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