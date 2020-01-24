Вашингтон, 24 января 2020, 09:52 — REGNUM Международное сообщество должно полностью заблокировать Саудовской Аравии доступ к передовому кибероружию, заявил журналист Эли Лейк в статье для издания Bloomberg.
Лейк подчеркнул, что нельзя позволить, чтобы кибертехнологии применялись против владельцев американских газет или в рамках борьбы с диссидентами.
Напомним, ранее сообщалось, что Эр-Рияд якобы взломал телефон основателя и генерального директора компании Amazon Джеффа Безоса, который также владеет изданием The Washington Post.
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