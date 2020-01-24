Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Международное сообщество должно полностью заблокировать Саудовской Аравии доступ к передовому кибероружию, заявил журналист Эли Лейк в статье для издания Bloomberg.

«Возможным ответом на последние действия, предпринятые Саудовской Аравией, мог бы стать полный запрет на экспорт передового кибероружия в Эр-Рияд. Данная мера кажется крайне заманчивой», — говорится в статье.

Лейк подчеркнул, что нельзя позволить, чтобы кибертехнологии применялись против владельцев американских газет или в рамках борьбы с диссидентами.

Напомним, ранее сообщалось, что Эр-Рияд якобы взломал телефон основателя и генерального директора компании Amazon Джеффа Безоса, который также владеет изданием The Washington Post.

Читайте также: Помпео согласен быть главой Госдепа столько, сколько захочет Трамп