24 января 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 09:34 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Популярное в Турции издание Star gazete разместило интригующую информацию. Отставной полковник Угур Аттила заявил, что «британская разведывательная служба МИ-6 для подготовки нового переворота в Турции начала переговоры с племенами на востоке страны и пообещала много денег для поддержки восстания».

В то же время газета приводит мнение председателя Ассоциации социального согласия и мира (TUBDER) Кенана Караташа, согласно которому «британская разведка ведет работу в регионе, но ее главная цель — не переворот». «Я не согласен с той точкой зрения, что МИ-6 работает над новым переворотом, — подчеркнул Караташ. — Империалистические агенты давно обосновались на востоке страны и разгуливают по региону в традиционной одежде, говорят на курдском языке, как на родном. Они беседуют с племенами, собирают подробную информацию о важных объектах, таких как военные базы, полицейские участки, правительственные здания. Под эгидой Израиля и Великобритании они хотят создать Федерацию, которая включит в свой состав Кахраманмараш, Антакью и даже Адану. В этой конструкции Турция вообще не мыслится. Предполагается, что в дальнейшем к этой Федерации присоединятся Ирак и Сирия».

Но «тезисы» Аттилы и Караташа не противоречат друг другу. Речь идет всего лишь о вариантах действий против Анкары. По всем признакам, турецкие власти через Star gazete провели оперативный информационный вброс. Момент был подобран не случайно. В Турции вынесли приговоры 131 обвиняемому по делу о попытке госпереворота в Турции. Среди осужденных — бывший глава Управления безопасности Али Фуат Йылмазэр и глава департамента разведки управления Рамазан Акюрек. Слушания по их делам проходили в закрытом режиме, но есть основания предполагать, что в ходе дознавательных действий власти заполучили информацию о деятельности МИ-6 на территории Турции и о том, что Лондон ведет в регионе определенную игру, готовя и, возможно, уже реально осуществляя секретные тайные операции не только политического характера. При этом используются агенты с «глубоким» прикрытием.

«Прошел почти век с 1918 года, и на Ближнем Востоке снова меняются границы. Как и сто лет назад, повсюду в регионе роятся шпионы и участники спецопераций, — писало недавно турецкое издание Yeni Çağ. — И то, кем являются агенты, которыми сегодня кишмя кишит Ближний Восток и наша страна, мы, вероятно, узнаем в ближайшие годы. Это не только выходцы из иностранных государств, среди них много и турок, которые готовят турецкую нацию к поражению якобы от Рабочей партии Курдистана в рамках «переговорного» и «мирного» процесса, но, на самом деле, от Запада, желающего перекроить границы на Ближнем Востоке». Но как? Так мы выходим на геополитическую схему Караташа: предполагаемое создание «Федерации, которая включит в свой состав Кахраманмараш, Антакью и даже Адану плюс Ирак и Сирия».

Издающаяся в Лондоне арабоязычная газета Al-Rai al-Youm в качестве одного из сценариев предполагаемой геополитической деградации региона «с целью отрезать «шиитскую» державу Иран от Йемена, Ливана и Ирака», указывает на возможность переброски курдской милиций из Иракского Курдистана в северную Сирию, чтобы «обескровить Иран», а в Турции и Ираке «разжечь гражданскую войну». Согласно данным британской разведки, план раздела Ирака существовал еще до вторжения туда американцев в 2003 году, однако он был подготовлен, но так и не реализован. Согласно ему, после распада Ирака должны были возникнуть шиитское и курдское государства, судьба суннитов же решалась их «передачей» Иордании. В марте 2016 года о возможной федерализации Сирии заговорили сирийские курды с расчетом повторения истории с «федерализацией» Ирака.

Идея раздела территорий по этнорелигиозному признаку и предоставления независимого или автономного управления разным группам — это чисто британский проект, который ведет к ужесточению конфликтов, ведь после развала Османской империи трудно найти в регионе страну, которая не имела бы территориальных претензий к соседям. Правда, как указывает Al-Rai al-Youm, «ход намечаемых событий может быть сорван российско-турецко-иранским контрсценарием». В этой связи не выглядит случайной недавно состоявшаяся в Москве первая в своем роде за долгое время встреча между главой разведывательной службы Турции (MIT) Хаканом Фиданом и его сирийским коллегой Али Мамлюком, хотя в последнее время в Иране и Сирии наблюдались встречи сотрудников этих разведок.

По оценке многих экспертов, Анкара, пусть и пока негласно, но продолжает менять свое отношение к президенту Сирии Башару Асаду. Вот почему оперативный вброс информации о деятельности МИ-6 в Турции, осуществленный Star gazete, нуждается в серьезном анализе. Возможно, Анкара решила обозначить действия упреждающего свойства с целью вызвать заметный резонанс в информационном пространстве с привязкой к конкретной ситуации перед началом каких-то важных событий. Но, может быть, речь идет о лишь дезинформации, прикрывающей определенные действия властей. Не исключено и то, что таким образом Турция решила послать «горячий привет» покидающему пост главы МИ-6 квалифицированному специалисту по Ближнему Востоку Алексу Янгеру. Похоже, что в этом регионе у него не оказалось новых вариантов решений, и он передает запутанный «ближневосточный клубок» своему преемнику.

А так… Разведывательная служба Великобритании, МИ-6, одна из старейших спецслужб, остается на высоком современном уровне и является по-прежнему серьезным противником, который советуется с США, но не всегда следует примеру американцев.