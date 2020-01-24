Москва, 24 января 2020, 09:07 — REGNUM Природа нацистского антисемитизма носит глубого метафизический и оккультный характер, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Кургинян отметил, что в течение двадцати лет изучал вопрос антисемитизма конкретно внутри СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по архивным документам, потому со всей полнотой ответственности заявляет, что корень его лежит в специфическом представлении эзотерической части нацистской верхушки об устройстве мира.
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