Москва, , 09:07 — REGNUM Природа нацистского антисемитизма носит глубого метафизический и оккультный характер, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Кургинян отметил, что в течение двадцати лет изучал вопрос антисемитизма конкретно внутри СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по архивным документам, потому со всей полнотой ответственности заявляет, что корень его лежит в специфическом представлении эзотерической части нацистской верхушки об устройстве мира.

«Как строилась их модель, откуда этот антисемитизм… Они считали упорно (я отвечаю, по документам), что мир построен злым богом, еврейским, демиургом, и поэтому мир злой. Где-то там есть хороший [Бог] абсолютный, а это плохой, мерзкий. А евреи — это не люди, это «големы злого демиурга». Поэтому, если надо уничтожить вселенную злого демиурга, надо их вырубить полностью, и совершенно неважно, любят они Рейх, не любят они Рейх… И это сознание вдруг охватило элиту огромной страны и всю Европу. Какая абсолютная, именно метафизическая зараза должна была вдруг вторгнуться в мир, для того чтобы это произошло?», — заявил политолог.

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