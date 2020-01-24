Бишкек, , 09:02 — REGNUM Депутат Таабалды Тиллаев в ходе заседания парламента Киргизии обратился к правительству с требованием отреагировать на информацию о том, что американские власти могут ограничить киргизстанцам въезд на территорию США, передает «Kaktus.media».

По мнению народного избранника, киргизстанские власти должны озвучить свою официальную позицию по данному вопросу.

«Правительство проигрывает в информационном поле по всем позициям», — подчеркнул парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в ряде СМИ была опубликована информация о том, администрация президента Дональда Трампа намерена включить Киргизию, Белоруссию, Мьянму, Нигерию, Судан, Танзанию и Эритрею в список стран, гражданам которых ограничен въезд в США.

Отметим, что в настоящее время в этот список входят Венесуэла, Иран, Йемен, Ливия, Северная Корея, Сирия и Сомали.

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