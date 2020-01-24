Москва, , 08:52 — REGNUM В аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады (Египет) для туристов из России планируют создать специальные условия, сообщает 24 января РИА Новости.

Отмечается, что накануне российские эксперты по безопасности на авиатранспорте завершили осмотр аэропортов, где им показали огороженные выходы на посадку, которые предусматриваются для российских туристов. Кроме того, для туристов из России предусмотрены отдельные стойки регистрации.

Аналогичная схема уже действует в аэропорту Каира, где следующие в Москву пассажиры досматриваются отдельно и более тщательно, чем на других направлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено после крушения над Синаем самолета компании «Когалымавиа» осенью 2015 года. 19 января 2020 года эксперты по авиабезопасности из России начали проверку курортных аэропортов Египта. Если проверка окажется финальной, то чартеры из России могут отправиться в конце апреля — начале мая 2020 года.

В свою очередь, в Египте заявили, что возвращение туристов из России на прежних условиях — с низкими ценами на туры и специальными условиями для российских туроператоров — принесет вред.

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