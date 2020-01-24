Киев, 24 января 2020, 08:55 — REGNUM Встреча лидеров пяти государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН будет означать конец ООН как организации, сообщил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Климкин отметил, что судьбу цивилизации не должен решать «междусобойчик».
Климкин считает, что Россия таким образом пытается найти альтернативу «Большой восьмёрке», откуда её якобы «изгнали».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай поддержал идею Владимира Путина о проведении встречи и подтвердил свою готовность участвовать в саммите.
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