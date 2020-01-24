Киев, , 08:55 — REGNUM Встреча лидеров пяти государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН будет означать конец ООН как организации, сообщил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«Предложенная Путиным (президентом России Владимиром Путиным — ИА REGNUM) в Иерусалиме идея провести саммит постоянных членов Совбеза ООН означает конец этой организации и вообще честной инклюзивной системы международных отношений», — написал он.

Климкин отметил, что судьбу цивилизации не должен решать «междусобойчик».

"Должны донести нашим партнёрам, что обсуждать нашу безопасность без нас — плохая идея», — считает экс-министр.

Климкин считает, что Россия таким образом пытается найти альтернативу «Большой восьмёрке», откуда её якобы «изгнали».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай поддержал идею Владимира Путина о проведении встречи и подтвердил свою готовность участвовать в саммите.

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