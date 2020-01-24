Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Американский план по урегулированию палестино-израильского конфликта может быть обнародован до 28 января, когда в Вашингтон прибудет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-пул Белого дома.

«Возможно, мы обнародуем его за какое-то время до этого», — отметил Трамп, говоря о предстоящих переговорах с Нетаньяху.

Глава США добавил, что с палестинской стороной план кратко обсуждался, и через некоторое время такие переговоры пройдут снова. Он предположил, что Палестина «негативно отреагирует» на план, который на самом деле «великолепен» и «позитивен» для неё.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года администрация США обнародовала документ с экономическими аспектами плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Он включает в числе прочего инвестиции в Палестину и соседние страны. Политические положения плана пока не известны.

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