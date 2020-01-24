Пекин, , 08:28 — REGNUM Руководство КНР поддерживает инициативу президента России Владимира Путина о проведении саммита лидеров пяти государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в заявлении официального представителя китайского МИД Хуа Чуньин, опубликованном 24 января.

Китайская сторона готова участвовать в подготовке такой встречи вместе с Россией, то есть контактировать и согласовывать вопросы с остальными постоянными членами Совбеза ООН, отметила она.

Дипломат указала на актуальность таких переговоров в контексте нарастания нестабильности и неопределённости в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, провести встречу лидеров государств — постоянных членов Совбеза ООН Путин предложил 23 января, когда выступал в Израиле на международном форуме, посвящённом памяти о Холокосте. Речь идёт о пяти странах — России, Китае, США, Франции и Великобритании.

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