Москва, , 08:22 — REGNUM Внутреннее чутье президента России Владимира Путина подсказало ему выступить против очернения коммунизма, ибо в воздухе пахнет объединением Европы вокруг гитлеризма, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Я лично жду, что через десять лет произойдет условная реабилитация Гитлера, и эти силы радикальные, могут, наконец, захватить власть в Европе и не только… И тогда вокруг этого вектора может объединиться новый геополитический блок. В воздухе пахнет этим мерзким объединением. И мне кажется, что помимо прочего, я не побоюсь сказать, метафизический инстинкт Владимира Владимировича Путина, который не лишен подобного рода вещей… он ему подсказывает, что происходит нечто совсем нехорошее», — заявил Кургиян.

По его словам, именно этот инстинкт подтолкнул Путина к тому, чтобы он выступил против приравнивания коммунизма и нацизма как «двух тоталитаризмов», обращаясь к историческим документам. Именно это вызывало столь гневную реакцию в Польше. Сказав же это, понимая, что на основе этой антисоветской и антирусской идеологии строится все здание современной Европы, фактически бросил ей вызов.

Напомним, что Владимир Путин во время визита в Иерусалим вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху открыл 23 января памятник «Свеча памяти», посвящённый жителям и защитникам блокадного Ленинграда.

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