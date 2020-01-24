Париж, 24 января 2020, 08:20 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретился со своим сенегальским коллегой Амаду Ба в Париже, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, включая создание международной коалиции в регионе Сахель и пути усиления региональной борьбы с терроризмом.
Жан-Ив Ле Дриан и глава МИД Сенегала сделали упор на различные экономические, образовательные и культурные проекты, которые способствуют развитию двусторонних отношений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправился с визитом в Алжир.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Франции отправился с визитом в Алжир